Американський пауерліфтер першим у світі відтиснув від грудей 350 кг

Американський пауерліфтер Джуліус Меддокс зумів лежачи відтиснути 350 кг без використання спеціального екіпірування і встановив новий абсолютний світовий рекорд.
Попередній світовий рекорд належав росіянину Кирилом Саричевим. Йому підкорилася планка у 335 кг.
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Меддокс спершу вичавив 335,5 кг, в листопаді 2019 року взяв 337 кг, а тепер підняв планку до 350 кг.
Власна вага 32-річного американського спортсмена складає понад 204 кг.
Раніше Факти ICTV писали, що 70-річний дідусь нокаутував суперника і потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.
Фото: Julius Maddox
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