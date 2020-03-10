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Факти / Спорт

Американський пауерліфтер першим у світі відтиснув від грудей 350 кг

Американський пауерліфтер Джуліус Меддокс зумів лежачи відтиснути 350 кг без використання спеціального екіпірування і встановив новий абсолютний світовий рекорд.

Попередній світовий рекорд належав росіянину Кирилом Саричевим. Йому підкорилася планка у 335 кг.

Читайте: У матчі НХЛ побилися два хокеїсти вагою понад 100 кг

Меддокс спершу вичавив 335,5 кг, в листопаді 2019 року взяв 337 кг, а тепер підняв планку до 350 кг.

 

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Власна вага 32-річного американського спортсмена складає понад 204 кг.

Раніше Факти ICTV писали, що 70-річний дідусь нокаутував суперника і потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

Фото: Julius Maddox

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