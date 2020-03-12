Команда Формулы-1 McLaren сообщила, что у одного из их специалистов обнаружили коронавирус Covid-19.

В итоге, британская конюшня приняла решение сняться с первого этапа Гран-при Формулы-1, который в эти выходные должен состояться в Мельбурне.

— Член команды был протестирован и изолирован, как только проявились симптомы. Теперь с ним работают представители местного здравоохранения. Команда сотрудничает с местными властями и помогает в расследовании и анализе. Зак Браун, исполнительный директор McLaren и Андреас Зайдль, уведомили Формулу-1 и FIA об этом решении. Оно было принято с целью защиты не только работников McLaren, но и соперников, болельщиков и акционеров Формулы-1, — говорится в заявлении команды.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

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По информации журналиста Криса Мелденда, все четыре представителя команды Haas, которые были изолированы с подозрением на коронавирус, сдали отрицательный тест.

Также стало известно, что матчи АПЛ до конца нынешнего сезона будут проходить без зрителей из-за вспышки коронавируса в мире.

Источник: McLaren