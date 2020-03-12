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Факты / Спорт

Матчи АПЛ до конца сезона-2019/20 пройдут без зрителей — The Times

Все матчи на территории Англии будут играть при пустых трибунах из-за распространения коронавируса в Европе. Соответствующее решение должен принять на заседании Кабинет министров Англии.

Речь не идет об остановке текущих розыгрышей чемпионатов в дивизионах. Матчи без зрителей будут играть в Премьер-лиге, Чемпионшипе и низших дивизионах страны.

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Болельщики, которые имеют сезонные абонементы и купили билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций.

Также из соображений безопасности трансляции в пабах проводиться не будут.

Матчи в АПЛ, которые будут начинаться в 17.00 по киевскому времени в субботу — транслироваться в прямом эфире, как и раньше, не будут. Также трансляторам АПЛ разрешено показывать более одного матча в субботу днем (14:30 по Киеву) и вечером (19:30), а также во временных слотах в воскресенье и понедельник.

Ранее из-за коронавируса приостановили итальянскую Серию А. Матчи без зрителей пройдут в Испании, Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.

Вспышка Covid-19 зафиксировали в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань. По последним данным, от него умерло более 4,5 тыс. человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Организация призвала страны принять срочные и агрессивные действия по опасному вирусу Covid-19.

Источник: The Times

Фото: Getty Images

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