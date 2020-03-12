Команда Формули-1 McLaren повідомила, що в одного з їхніх спеціалістів виявили коронавірус Covid-19.

У підсумку, британська конюшня ухвалила рішення знятися з першого етапу Гран-прі Формули-1, який цими вихідними має відбутися у Мельбурні.

— Член команди був протестований і ізольований, щойно проявилися симптоми. Тепер з ним працюють представники місцевої охорони здоров’я. Команда співпрацює з місцевою владою і допомагає в розслідуванні та аналізі. Зак Браун, виконавчий директор McLaren і Андреас Зайдль, поінформували Формулу-1 і FIA про це рішення. Воно було ухвалене з метою захисту не лише працівників McLaren, а й суперників, вболівальників та акціонерів Формули-1, – йдеться в заяві команди.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

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За інформацією журналіста Кріса Мелденда, всі чотири представника команди Haas, які були ізольовані з підозрою на коронавірус, здали негативний тест.

Також стало відомо, що матчі АПЛ до кінця нинішнього сезону будуть проходити без глядачів через спалах коронавируса в світі.

Джерело: McLaren