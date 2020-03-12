NBA останавливает сезон из-за коронавируса

NBA приостановила проведение сезона из-за обнаружения коронавируса у игрока Юты Руди Гобера.

— Один из игроков Юты сдал положительный тест на коронавирус, поэтому сегодняшняя игра Джаз против Оклахомы не состоится. Перерыв в регулярном чемпионате будет использован для определения дальнейших шагов, — говорится в заявлении.

Сезон будет приостановлен после сегодняшних матчей.

NBA To Suspend Season Following Tonight’s Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

К слову, в NHL решили пока продолжить сезон.

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— NHL продолжает консультироваться с медицинскими экспертами и оценивает варианты. Мы ожидаем дальнейшего обновления завтра, — говорится в заявлении.

National Hockey League Statement Regarding Coronavirus: https://t.co/AKrmh8ao4F pic.twitter.com/PZ7dQBbGVB — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 12, 2020

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Организация призвала страны принять срочные и агрессивные действия по отношению к коронавирусу.