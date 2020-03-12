NBA зупиняє сезон через коронавірус

NBA призупинила проведення сезону через виявлення коронавірусу у гравця Юти Руді Гобера.

– Один з гравців Юти здав позитивний тест на коронавірус, тому сьогоднішня гра Джаз проти Оклахоми не відбудеться. Перерва в регулярному чемпіонаті буде використана для визначення подальших кроків, — йдеться в заяві.

Сезон буде призупинено після сьогоднішніх матчів.

NBA To Suspend Season Following Tonight’s Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

До слова, в NHL вирішили Поки продовжити сезон.

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– NHL продовжує консультуватися з медичними експертами та оцінює варіанти. Ми очікуємо подальшого оновлення завтра, – йдеться в заяві.

National Hockey League Statement Regarding Coronavirus: https://t.co/AKrmh8ao4F pic.twitter.com/PZ7dQBbGVB — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 12, 2020

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Організація закликала країни вжити термінових і агресивних дій по відношенню до коронавірусу.