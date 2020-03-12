PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

У трех игроков АПЛ обнаружили симптомы Covid-19 — лига протестует всех футболистов

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс сообщил, что у трех футболистов Лестера обнаружили симптомы коронавируса.

— В нескольких наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы придерживались необходимых процедур и в качестве меры пресечения изолировали их от остальной команды, — заявил Роджерс.

У одного из футболистов проявились симптомы в начале недели и он сразу пошел на карантин. Сейчас он чувствует себя лучше. Позже еще у двух игроков лис проявились симптомы. Сегодня все игроки клуба проходят обследование. Если тесты дадут положительный результат, ближайший матч команды против Уотфорда отменят.

Читайте: У игрока баскетбольной команды Реала обнаружили Covid-19 — футболисты тоже на карантине

Инцидент в Лестере может повлиять на решение руководства английской Премьер-лиги приостановить чемпионат. Сейчас в Англии не собираются прибегать к радикальным мерам, ограничившись матчами без зрителей.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения и восемь смертей от Covid-19.

Источники: The Telegraph, ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка