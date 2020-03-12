Главный тренер Лестера Брендан Роджерс сообщил, что у трех футболистов Лестера обнаружили симптомы коронавируса.

— В нескольких наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы придерживались необходимых процедур и в качестве меры пресечения изолировали их от остальной команды, — заявил Роджерс.

У одного из футболистов проявились симптомы в начале недели и он сразу пошел на карантин. Сейчас он чувствует себя лучше. Позже еще у двух игроков лис проявились симптомы. Сегодня все игроки клуба проходят обследование. Если тесты дадут положительный результат, ближайший матч команды против Уотфорда отменят.

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Инцидент в Лестере может повлиять на решение руководства английской Премьер-лиги приостановить чемпионат. Сейчас в Англии не собираются прибегать к радикальным мерам, ограничившись матчами без зрителей.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения и восемь смертей от Covid-19.