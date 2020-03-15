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Факты / Спорт

Пять представителей Валенсии заболели коронавирусом

Сразу пятеро представителей Валенсии заболели новым штаммом коронавирусной инфекции Covid-19.

Имена больных в команде не сообщают, известно лишь, что одним из них является Эсекиэль Гарай, о чем аргентинец самостоятельно сообщил в соцсетях.

 

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Читайте: Какие спортивные турниры отменили из-за коронавируса (СПИСОК)

Все инфицированные лица изолированные и находятся дома в хорошем состоянии.

— Мы убеждены в том, что благодаря солидарности, ответственности и сильном духе мы сможем победить эту пандемию, — говорится в заявлении Валенсии.

Напомним, 17 марта УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год после встречи с представителями 55 ассоциаций.

Источник: Valencia CF

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