Пять представителей Валенсии заболели коронавирусом

Сразу пятеро представителей Валенсии заболели новым штаммом коронавирусной инфекции Covid-19.
Имена больных в команде не сообщают, известно лишь, что одним из них является Эсекиэль Гарай, о чем аргентинец самостоятельно сообщил в соцсетях.
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Все инфицированные лица изолированные и находятся дома в хорошем состоянии.
— Мы убеждены в том, что благодаря солидарности, ответственности и сильном духе мы сможем победить эту пандемию, — говорится в заявлении Валенсии.
Напомним, 17 марта УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год после встречи с представителями 55 ассоциаций.
Источник: Valencia CF
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