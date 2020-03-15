П’ять представників Валенсії захворіли на коронавірус

Відразу п’ятеро представників Валенсії захворіли на новий штам коронавірусної інфекції Covid-19.
Імена хворих у команді не повідомляють, відомо лише, що одним з них є Есекіель Гарай, про що аргентинець самостійно повідомив у соцмережах.
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Всі інфіковані особи ізольовані та перебувають вдома у хорошому стані.
– Ми переконані в тому, що завдяки солідарності, відповідальності і сильному духу ми зможемо перемогти цю пандемію, – йдеться у заяві Валенсії.
Нагадаємо, 17 березня УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020 на наступний рік після зустрічі з представниками 55 асоціацій.
Джерело: Valencia CF
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