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Факти / Спорт

П’ять представників Валенсії захворіли на коронавірус

Відразу п’ятеро представників Валенсії захворіли на новий штам коронавірусної інфекції Covid-19.

Імена хворих у команді не повідомляють, відомо лише, що одним з них є Есекіель Гарай, про що аргентинець самостійно повідомив у соцмережах.

 

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Читайте: Які спортивні турніри скасували через коронавірус (СПИСОК)

Всі інфіковані особи ізольовані та перебувають вдома у хорошому стані.

– Ми переконані в тому, що завдяки солідарності, відповідальності і сильному духу ми зможемо перемогти цю пандемію, – йдеться у заяві Валенсії.

Нагадаємо, 17 березня УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020 на наступний рік після зустрічі з представниками 55 асоціацій.

Джерело: Valencia CF

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