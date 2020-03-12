УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год — L’Équipe

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время конференции 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на следующий год.

Также УЕФА может объявить о прерывании национальных чемпионатов.

Ранее стало известно, что УЕФА организует специальную встречу, во время которой будет решена судьба европейских турниров из-за пандемии коронавируса. Она пройдет в формате видеоконференции 17 марта.

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На нее были приглашены представители 55 ассоциаций, которые входят в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. Кроме национальных и еврокубковых турниров, во время совещания будет решена судьба чемпионата Европы 2020 года, который должен пройти летом этого года.

Вспышку Covid-19 зафиксировали в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. По последним данным, от вируса умерли более 4,6 тыс. человек.

Ранее стало известно, что УЕФА предложил Роме и Интеру сняться с Лиги Европы.