Компания Sony официально анонсировала представления своей консоли следующего поколения — PlayStation 5.

Новую приставку представит главный системный архитектор консоли PlayStation 5 Марк Церни 18 марта в 18:00 по киевскому времени.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games. Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE — PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020

В новой консоли будет новый интерфейс и переработанная система установки игр, которая позволит устанавливать компоненты без остатка контента. Например, только сюжетную кампанию или мультиплеер.

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Контроллер PlayStation 5 будет оснащаться адаптивными триггерами, которые обеспечат разный уровень сопротивления.

Релиз PlayStation 5 запланирован на рождественский период 2020 года.

Пока еще неизвестно стоимость новой консоли. По информации некоторых СМИ она может стоить примерно $470.

Также известно, что в игровой платформе следующего поколения будут определенные вещи, которые будут значительно отличать ее от PlayStation 4.

Источник: PlayStation