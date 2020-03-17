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Sony анонсировала дату презентации PlayStation 5

Компания Sony официально анонсировала представления своей консоли следующего поколения — PlayStation 5.

Новую приставку представит главный системный архитектор консоли PlayStation 5 Марк Церни 18 марта в 18:00 по киевскому времени.

В новой консоли будет новый интерфейс и переработанная система установки игр, которая позволит устанавливать компоненты без остатка контента. Например, только сюжетную кампанию или мультиплеер.

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Контроллер PlayStation 5 будет оснащаться адаптивными триггерами, которые обеспечат разный уровень сопротивления.

Релиз PlayStation 5 запланирован на рождественский период 2020 года.

Пока еще неизвестно стоимость новой консоли. По информации некоторых СМИ она может стоить примерно $470.

Также известно, что в игровой платформе следующего поколения будут определенные вещи, которые будут значительно отличать ее от PlayStation 4.

Источник: PlayStation

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