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Факты / Спорт

Ризатдинова продемонстрировала вертикальный шпагат в продуктовом магазине

Украинская гимнастка и бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова показала, как скупает продукты во время карантина.

В социальной сети Instagram Анна выложила видео с одного из супермаркетов Киева.

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В ролике спортсменка ходит с тележкой, которая наполнена продуктами и туалетной бумагой и ногой с верхней полки достает бутылку с водой.

К посту с видео Ризатдинова добавила несколько хештегов, в одном из которых отметила, что это второй день карантина.

 

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Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

На видео видно полупустые полки с крупами и мукой. Остальные полок с продуктами заполнены.

Напомним, Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине, а также, какие изменения ждут украинцев во время мероприятий, направленных на предотвращение коронавирусной инфекции.

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