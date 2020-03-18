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Факти / Спорт

Різатдінова продемонструвала вертикальний шпагат у продуктовому магазині

Українська гімнастка та бронзова призерка Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова показала, як скуповує продукти під час карантину.

У соціальній мережі Instagram Анна виклала відео з одного з супермаркетів Києва.

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У ролику спортсменка ходить з візком, який наповнений продуктами та туалетним папером і ногою з верхньої полиці дістає пляшку з водою.

До допису з відео Різатдінова додала кілька хештегів, в одному з яких зазначила, що це другий день карантину.

 

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Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

На відео видно напівпусті полиці з крупами та мукою. Решта полиць з продуктами заповнені.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин, а також, які зміни чекають на українців під час заходів, спрямованих на запобігання коронавірусної інфекції.

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