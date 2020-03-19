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Факты / Спорт

Самый большой стадион Ирландии переоборудовали в центр тестирования на Covid-19

Самый большой спортивный стадион Ирландии Кроук Парк переоборудован в один из центров тестирования на коронавирус, заявили в службе здравоохранения страны.

Обычно на 80-тысячном Кроук Парк проходят матчи по национальным видам спорта — гэльскому футболу и херлингу. Уже во вторник на арене по предварительной записи началось тестирование на коронавирус.

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Сдать тест на коронавирус на Кроук Парк все желающие могут только по предварительной записи.

Ранее тесты на Covid-19 проводились в домах лиц, имеющих подозрение на коронавирусную инфекцию, а также в специальных больницах. Тесты проводили члены Национальной службы скорой помощи.

Напомним, правительство Ирландии закрыло все пабы, школы и университеты до 29 марта, чтобы остановить распространение коронавируса.

Премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что до конца марта в Ирландии может быть зафиксировано около 15 тыс. случаев заражения коронавирусом и кризис может продлиться до лета.

Источник: The Irish Times

Фото: Dreamstime

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