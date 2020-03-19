Найбільший спортивний стадіон Ірландії Кроук Парк переобладнаний в один з центрів тестування на коронавірус, заявили в службі охорони здоров’я країни.

Зазвичай на 80-тисячному Кроук Парк проходять матчі з національних видів спорту – гельського футболу і герлінгу. Вже у вівторок на арені за попереднім записом почалося тестування на коронавірус.

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Здати тест на коронавірус на Кроук Парк усі охочі можуть лише за попереднім записом.

Раніше тести на Covid-19 проводилися в будинках осіб, які мали підозру на коронавірусну інфекцію, а також у спеціальних лікарнях. Тести проводили члени Національної служби швидкої допомоги.

Нагадаємо, уряд Ірландії закрив усі паби, школи та університети до 29 березня, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Прем’єр-міністр країни Лео Варадкар заявив, що до кінця березня в Ірландії може бути зафіксовано близько 15 тис. випадків зараження коронавірусом і що криза може тривати до літа.

Джерело: The Irish Times