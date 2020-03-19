Російські синхроністки підтримали гурт Little Big після скасування Євробачення-2020 через пандемію Covid-19.

Спортсменки під водою повторили рухи з кліпу гурту на пісню Uno, з якою Little Big мав виступити на Євробаченні.

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Відео танців під водою виклала дворазова олімпійська чемпіонка Алла Шишкіна.

— Попри скасування Євробачення у 2020 році, ми хотіли б підтримати гурт Little Big та їхню пісню Uno, з якою вони мали представити Росію в Роттердамі. Для нас ви найкращі! – написала Шишкіна в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alla Shishkina (@allashishkina_rusallo4ka) 18 Бер 2020 р. о 11:12 PDT

Окрім Алли Шишкіної, у зйомці відео взяли участь Марія Шурочкіна, Влада Чигирьова, Олександра Пацкевич та Марина Голядкіна.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020 скасували через пандемію коронавірусу. Конкурс мав пройти у травні в Роттердамі.

Джерело: Alla Shishkina