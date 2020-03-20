Формула-1 анонсировала виртуальные Гран-при вместо реальных

Формула-1 20 марта объявила о запуске новой серии виртуальных Гран-при F1 Esports, в которой примут участие несколько боевых пилотов Формулы-1.

— Серия F1 Esports была создана для того, чтобы фанаты могли продолжать смотреть гонки Формулы-1, несмотря на пандемию коронавируса, которая повлияла на календарь стартовых этапов сезона-2020.

Виртуальные гонки будут проходить вместо каждого отложенного Гран-при и стартуют этапом в Бахрейне 22 марта, в 22:00 по киевскому времени. Дистанция гонки в Бахрейне составит 50% от реальной (28 кругов).

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Часть мест на стартовом поле виртуальных гонок получат действующие пилоты F1, а другую часть — приглашенные звезды.

Позже стать участниками виртуальных Гран-при смогут и обычные болельщики через общедоступные выставочные гонки.

Виртуальные гонки будут транслироваться в прямом эфире на официальных каналах F1 в YouTube, Facebook и Twitch.

К слову, клубы испанской Ла Лиги сыграют на турнире FIFA 20 во время карантина.