Формула-1 анонсувала віртуальні Гран-прі замість реальних

Формула-1 20 березня оголосила про запуск нової серії віртуальних Гран-прі F1 Esports, в якій візьмуть участь кілька бойових пілотів Формули-1.

— Серія F1 Esports була створена для того, щоб фанати могли продовжувати дивитися гонки Формули-1 попри пандемію коронавірусу, яка вплинула на календар стартових етапів сезону-2020.

Віртуальні гонки будуть проходити замість кожного відкладеного Гран-прі і стартують етапом у Бахрейні 22 березня, о 22:00 за київським часом. Дистанція гонки в Бахрейні складе 50% від реальної (28 кіл).

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Частину місць на стартовому полі віртуальних перегонів матимуть чинні пілоти F1, а іншу частину – запрошені зірки.

Пізніше стати учасниками віртуальних Гран-прі зможуть і звичайні вболівальники через загальнодоступні виставкові перегони.

Віртуальні гонки транслюватимуться в прямому ефірі на офіційних каналах F1 в YouTube, Facebook та Twitch.

До речі, клуби іспанської Ла Ліги зіграють на турнірі FIFA 20 під час карантину.