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Факти / Спорт

Клуби Ла Ліги зіграють на турнірі FIFA 20 під час карантину

Футболісти іспанської Прімери винайшли спосіб заповнити відсутність футболу під час карантину, організувавши віртуальний футбольний онлайн-турнір іспанської ліги у FIFA 20.

Ідея виникла після того, як 60 тис. фанатів наживо дивилися за грою у FIFA 20 форварда Бетіса Борхи Іглесіаса та захисника Севільї Серхіо Регілона.

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Всі 20 клубів Прімери дали згоду на участь у віртуальному футбольному турнірі.

За кожен клуб зіграє один футболіст: Реал Мадрид представить Марко Асенсіо, Барселону – Серхі Роберто, Атлетіко – Маркос Льоренте. Також відомо, що виступлять Аднан Янузай (Реал Сосьєдад), Карлос Солер (Валенсія) і Лукас Перес (Алавес).

Чемпіонат Іспанії призупинили щонайменше до 4 квітня через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович приєднався до боротьби з пандемією коронавірусу у світі.

Джерело: Football Espana

Фото: Dreamstime

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