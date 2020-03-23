Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве перенесли из-за коронавируса

Всемирная федерация бадминтона объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года с бадминтону из-за угрозы распространения коронавируса.

Турнир должен был пройти с 21 по 26 апреля в Киеве и должен был стать одним из отборов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

— В непростое для всего мира время мы совместно с нашими международными партнерами приняли непростое, однако единственное правильное решение — перенести чемпионат Европы по бадминтону. Мы были полностью готовы принять соревнования европейского первенства на высшем уровне. Однако мы не можем рисковать здоровьем спортсменов и болельщиков, — говорится в обращении президента Федерации бадминтона Украины Алексея Днепрова.

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Киеве, как и было запланировано. Новая дата соревнований станет известна позже.

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Также из-за коронавируса перенесен чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве с 20 по 24 мая.

Европейский гимнастический союз сообщил о возможном переносе первенства на второе полугодие.

Ранее Международная федерация хоккея объявила об отмене чемпионата мира-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.

Источник: Министерство молодежи и спорта Украины