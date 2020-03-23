Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві перенесли через коронавірус

Всесвітня федерація бадмінтону оголосила про перенесення чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону через загрозу поширення коронавірусу.

Турнір мав пройти з 21 по 26 квітня у Києві і мав стати одним з відборів на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

— У непростий для всього світу час ми спільно з нашими міжнародними партнерами ухвалили непросте, однак єдине правильне рішення – перенести чемпіонат Європи з бадмінтону. Ми були повністю готові прийняти змагання європейської першості на найвищому рівні. Однак ми не можемо ризикувати здоров’ям спортсменів і уболівальників, – йдеться у зверненні президента Федерації бадмінтону України Олексія Дніпрова.

Чемпіонат Європи з бадмінтону пройде в Києві, як і було заплановано. Нова дата змагань стане відома пізніше.

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Також через коронавірус перенесено чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав пройти у Києві з 20 по 24 травня.

Європейський гімнастичний союз поінформував про можливе перенесення першості на друге півріччя.

Раніше Міжнародна федерація хокею оголосила про скасування чемпіонату світу-2020 у Швейцарії через коронавірус.

Джерело: Міністерство молоді та спорту України