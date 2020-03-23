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Факти / Спорт

НОК Австралії рекомендував своїм спортсменам готуватися до перенесення ОІ-2020

Національний олімпійський комітет Австралії звернувся до спортсменів з рекомендацією готуватися до перенесення Олімпійських ігор в Токіо на наступний рік.

Таке звернення НОК Австралії опублікував після слів глави МОК Томаса Баха, який розповів, що протягом наступних чотирьох тижнів організація вирішить ймовірність перенесення Олімпійських ігор через коронавірус.

— Австралійські спортсмени повинні готуватися до проведення Олімпіади-2020 в Токіо у 2021 році після заяви Міжнародного олімпійського комітету про можливе перенесення Ігор, – йдеться в заяві НОК Австралії.

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Глава олімпійської делегації Австралії Іен Честерман розповів про складнощі, з якими стикаються спортсмени.

— Наші спортсмени зберігають позитивний настрій, але стрес і невизначеність через можливе перенесенням Ігор неймовірно ускладнюють процес підготовки.

Раніше НОК Канади першим відмовився відправити збірну на Олімпійські ігри в Токіо, які повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.

Джерело: AOC

Фото: Dreamstime

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