Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Лионель Месси в полной мере участвует в борьбе с распространением коронавируса.

Капитан каталонской Барсы пожертвовал миллион евро на инвестиции в медицинское оборудование для борьбы с пандемией, которая уже затрагивает всю планету.

Месси делает пожертвование на борьбу с Covid-19 больнице CLÍNIC.

— Большое спасибо, Лео, за вашу преданность и вашу поддержку, — сообщила клиники Барселоны в Twitter.

Часть суммы, пожертвованной Месси, пойдет в больницу CLÍNIC в Барселоне, а другая — в различные больницы в Аргентине, его родной стране.

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Через социальные сети футболист уже отправил сообщение, в котором просил всех своих подписчиков узнать о прогрессе вируса и соблюдать правила содержания, установленные правительством.

— Это сложные дни для всех. Мы живем, переживая из-за того, что происходит, и мы хотим помочь поставить себя на место тех, кто переживает худшее из этого. Это напрямую повлияло на них или их семью и друзей , либо потому, что они работают в передовой, чтобы бороться с этим в больницах и медицинских центрах. Я хочу послать им всем силы, — написал игрок Барсы в своем Instagram.

Ранее футболисты мадридского Реала, каталонской Барселоны, английского Ливерпуля и киевского Динамо призвали всех болельщиков и граждан оставаться дома из-за карантина, который связан с распространением вируса Covid-19.

Источник: Sport