Мессі пожертвував мільйон євро на боротьбу з коронавірусом

Ліонель Мессі повною мірою бере участь в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Капітан каталонської Барселони пожертвував мільйон євро на інвестиції в медичне обладнання для боротьби з пандемією, яка вже зачіпає всю планету.

Мессі робить пожертвування на боротьбу з Covid-19 лікарні CLÍNIC.

– Велике спасибі, Лео, за вашу відданість і вашу підтримку, – повідомила клініки Барселони у Twitter.

Частина суми, що пожертвував Мессі, піде в лікарню CLÍNIC у Барселоні, а інша – в різні лікарні в Аргентині, його рідній країні.

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Через соціальні мережі футболіст вже відправив повідомлення, у якому просив всіх своїх підписників дізнатися про прогрес вірусу і дотримуватися правил утримання, встановлені урядом.

– Це складні дні для всіх. Ми живемо, переживаючи через те, що відбувається, і ми хочемо допомогти поставити себе на місце тих, хто переживає найгірше з цього. Це безпосередньо вплинуло на них або їхню сім’ю і друзів, або тому, що вони працюють в передовій, щоб боротися з цим в лікарнях та медичних центрах. Я хочу послати їм всім сили, – написав гравець Барси у своєму Instagram.

Раніше футболісти мадридського Реала, каталонської Барселони, англійського Ліверпуля і київського Динамо закликали всіх уболівальників і громадян залишатися вдома через карантин, який пов’язаний з поширенням вірусу Covid-19.

Джерело: Sport