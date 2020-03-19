PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Челлендж Оставайся дома: видео футболиста стало вирусным из-за собаки-хамелеона

Полузащитник футбольного клуба Кру Александра Чарли Керк присоединился к популярному челленджу Оставайся дома #StayAtHomeChallenge.

В рамках челленджа известные спортсмены призывают болельщиков не выходить из дома во время пандемии коронавируса.

Читайте: Оставайтесь дома, в безопасности! Футболисты Динамо обратились к болельщикам

Видео с Керком опубликовала пресс-служба клуба в Twitter. На нем Керк, как и остальные участники челленджа, набивает рулон туалетной бумаги.

Однако всеобщее внимание в ролике привлекли не действия спортсмена. В начале видео рядом с Чарли сидит черная собака. Пока хозяин набивает рулон бумаги, она выходит из кадра, после чего вместе с Керком появляется такая же собака, но уже белого цвета.

Болельщики назвали пса футболиста собакой-хамелеоном.

По последним данным, в мире положительный тест на коронавирус сдали более 227 тыс. человек.

Напомним, самый большой спортивный стадион Ирландии Кроук Парк переоборудован в один из центров тестирования на коронавирус.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка