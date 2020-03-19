Челлендж Оставайся дома: видео футболиста стало вирусным из-за собаки-хамелеона

Полузащитник футбольного клуба Кру Александра Чарли Керк присоединился к популярному челленджу Оставайся дома #StayAtHomeChallenge.

В рамках челленджа известные спортсмены призывают болельщиков не выходить из дома во время пандемии коронавируса.

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Видео с Керком опубликовала пресс-служба клуба в Twitter. На нем Керк, как и остальные участники челленджа, набивает рулон туалетной бумаги.

We are missing football just as much as you guys #CK10 x #StayAtHomeChallenge | @charliekirkx pic.twitter.com/TTIumB2JF5 — Crewe Alexandra FC (@crewealexfc) March 18, 2020

Однако всеобщее внимание в ролике привлекли не действия спортсмена. В начале видео рядом с Чарли сидит черная собака. Пока хозяин набивает рулон бумаги, она выходит из кадра, после чего вместе с Керком появляется такая же собака, но уже белого цвета.

Болельщики назвали пса футболиста собакой-хамелеоном.

По последним данным, в мире положительный тест на коронавирус сдали более 227 тыс. человек.

Напомним, самый большой спортивный стадион Ирландии Кроук Парк переоборудован в один из центров тестирования на коронавирус.