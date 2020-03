Челлендж Оставайся дома: видео футболиста стало вирусным из-за собаки-хамелеона

Полузащитник футбольного клуба Кру Александра Чарли Керк присоединился к популярному челленджу Оставайся дома #StayAtHomeChallenge.

В рамках челленджа известные спортсмены призывают болельщиков не выходить из дома во время пандемии коронавируса.

Читайте: Оставайтесь дома, в безопасности! Футболисты Динамо обратились к болельщикам

Видео с Керком опубликовала пресс-служба клуба в Twitter. На нем Керк, как и остальные участники челленджа, набивает рулон туалетной бумаги.

We are missing football just as much as you guys #CK10 x #StayAtHomeChallenge

| @charliekirkx pic.twitter.com/TTIumB2JF5

— Crewe Alexandra FC (@crewealexfc) March 18, 2020