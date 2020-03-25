23-річна модель Кінсі Воланскі, яка завоювала собі популярність після того, як вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів-2019, тепер розбурхує прихильників у Instagram своїми відвертими знімками.

З відпочинку на Багамах дівчина виклала оголене фото, де вона зі своєю подругою Демі Роуз позують без одягу.

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Американка не знає, коли зможе повернутися додому через спалах коронавірусу. Але, вочевидь, така ізоляція на Багамських островах не надто засмучує модель.