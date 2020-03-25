Баскетболист Детройта и сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк сдал отрицательный тест на коронавирус.

Тест на Covid-19 сделали все баскетболисты и тренерский штаб Детройта после того, как заболевание обнаружили у их одноклубника — Кристиана Вуда. Детройт сразу пошел на вынужденный карантин и отправил всех на самоизоляцию.

— Тест пришлось немного подождать, телефоном набрал врач команды сказал, что все окей — тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было больше обнаружено вируса, — рассказал Святослав.

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Также он добавил, что сейчас чувствует себя хорошо и как может поддерживает форму в домашних условиях. Он выполняет программу тренеров по физподготовке дома и выходит на пробежки вечером.

12 марта руководство НБА объявило о прекращении регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков сдал положительный тест на Covid-19. Им оказался баскетболист Юты Джаз Руди Гобер.

Источник: ФБУ