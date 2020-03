Баскетболист клуба НБА Бруклин Нетс Кевин Дюрант заразился коронавирусом.

Об этом спортсмен сообщил инсайдеру The Athletic Шемзу Чариниа.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: «Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We’re going to get through this.»

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020