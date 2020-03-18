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Факты / Спорт

Звезда НБА Кевин Дюрант сдал положительный тест на Covid-19

Баскетболист клуба НБА Бруклин Нетс Кевин Дюрант заразился коронавирусом.

Об этом спортсмен сообщил инсайдеру The Athletic Шемзу Чариниа.

— Обращаюсь ко всем, будьте осторожны, берегите себя и находитесь на карантине. Мы прорвемся через все это, — сказал Дюрант.

Дюрант с лета прошлого года не сыграл еще ни одного матча из-за травмы ахилла.

Ранее стало известно, что четыре игрока Нетс, чьи имена не назывались, сдали положительный тест на коронавирус. Известно, что в трех из них заболевание протекает без симптомов.

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12 марта руководство НБА объявило о прекращении регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков сдал положительный тест на Covid-19. Им оказался баскетболист Юты Джаз Руди Гобер.

Источник: Shams Charania

Фото: Dreamstime

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