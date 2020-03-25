Баскетболіст Детройта та збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк здав негативний тест на коронавірус.

Тест на Covid-19 зробили всі баскетболісти та тренерський штаб Детройта після того, як захворювання виявили у їхнього одноклубника – Крістіана Вуда. Детройт відразу пішов на вимушений карантин та відправив усіх на самоізоляцію.

— Тест довелося трохи почекати, телефоном набрав лікар команди, сказав, що все окей – тест негативний. У жодного з наших гравців, які здавали тест, не було більше виявлено вірусу, – розповів Святослав.

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Також він додав, що наразі почуває себе добре і як може підтримує форму у домашніх умовах. Він виконує програму тренерів з фізпідготовки вдома та виходить на пробіжки ввечері.

Нагадаємо, 12 березня керівництво НБА оголосило про припинення регулярного чемпіонату на невизначений термін після підтвердження інформації про те, що один з гравців здав позитивний тест на Covid-19. Ним виявився баскетболіст Юти Джаз Руді Гобер.

Джерело: ФБУ