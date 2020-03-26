46-летний теннисист отложил завершение карьеры из-за Олимпиады

Ветеран индийского тенниса Леандер Паес решил продолжить свою карьеру еще на год, чтобы в восьмой раз принять участие в Олимпийских играх, которые перенесли на 2021 год з-за пандемии коронавируса.

Паес, которому в июне исполнится 47 лет, в конце прошлого года объявил, что 2020 год станет его прощальным на корте.

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Однако планы теннисиста нарушила Олимпиада-2020, которую перенесли на следующий год.

— Моя физическая форма в норме. Я все еще могу играть в теннис. Решение продолжить играть я принял вместе с моей командой. Они сказали мне, что мне надо сыграть на этой восьмой Олимпиаде и вписать Индию в книги по истории, — рассказал Паес.

Олимпийские игры в Токио станут для Паеса восьмыми в карьере. Впервые он принял участие в Играх 1992 года в Барселоне.

Напомним, МОК и Япония приняла решение перенести Олимпиаду в Токио на 2021 из-за пандемии Covid-19.