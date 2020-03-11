Легкоатлетка Ярослава Магучих о рекордах, мечтах и поклонниках







Надежда Украины в Токио-2020: Ярослава Магучих о рекордах, мечтах и поклонниках / 3 фотографии

В эксклюзивном интервью сайту Факты ICTV Ярослава Магучих рассказала, как ей удалось достичь таких результатов, о детских мечтах, импровизации на соревнованиях и поделилась планами на будущее.

— Я очень волновалась на церемонии Герои спортивного года. Например, когда я выходила на международной церемонии Восходящая звезда, я там волновалась еще больше, ведь там надо было говорить еще на английском. Я хоть и знаю язык, но волнение было. И здесь тоже, когда ты понимаешь, что тебя наконец пригласили на сцену сразу — Вау! Надо что-то сказать, но я люблю импровизировать, потому что это всегда получается хорошо.

— То есть вы не репетируете будущие речи дома перед зеркалом?

— Нет, никогда не репетирую. Когда журналисты меня спрашивают, я говорю все, что думаю, но потом не смотрю свои видео. Моя мама смотрит часто и всегда спрашивает, а кто у тебя брал интервью. Я говорю — Вот на таком-то канале. — А когда, ты спросила? — И, я говорю, что я не смотрю, найдешь в интернете.

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— Несколько дней назад World Athletics официально утвердил ваш мировой рекорд. Ожидали?

— Я подписана на страницу World Athletics. Однажды листала ее и смотрю World Breaking — и я сразу так обрадовалась, что ратифицировали мой рекорд и эстафету. Очень классно, что это сделали так быстро.

— Готовы ли в очередной раз побить свой рекорд и какую ставите для себя планку?

— Я всегда готова бить свои личные рекорды. Сейчас идет подготовка к главному старту этого года — Олимпиаде. Надеюсь, что там пройдет все гладко и хорошо и будем прыгать по мировым рекордам.

— Как преодолеваете волнение перед соревнованиями?

— Вдох-выдох (смеется). У меня есть матрас в секторе, и я на него ложусь. Если это соревнования на воздухе, то я смотрю на небо, считаю. Затем снова вдох-выдох. Я выхожу на прыжок, смотрю на тренера, и мне сразу становится легче.

— Вы всегда с тренером обсуждаете, какую высоту брать, или здесь также есть место импровизации?

— Иногда это импровизация. Но мы с тренером всегда только думаем, чтобы показать хороший результат. На чемпионате мира 2,02 метра мы планировали, но 2,04 метра — это стало сюрпризом.

— Как сейчас проходит подготовка к Олимпийским играм?

— У меня подготовка пройдет в Португалии в марте, потом еще в апреле и мае, когда я начну свой сезон с этапа Бриллиантовой лиги. Затем, возможно, еще два соревнования, и все — Олимпиада.

— Это ваша первая взрослая Олимпиада. В детстве, вы, наверное, смотрели игры. Когда поднимался украинский флаг, вы хотели повторить их достижения?

— Когда я смотрела Олимпиаду в 2012 году, то у меня даже в мечтах не было, что я стану профессиональной спортсменкой, ведь тогда мечтала быть певицей. Я была уверена, что буду собирать стадионы, но буду петь. Петь у меня не получилось, и я начала заниматься спортом. Сейчас, когда уже собираю стадионы на прыжках в высоту, мои родные говорят: Хотела собирать стадионы, вот и собирай.

А вот в 2014-м во время юношеских Олимпийских игр, когда Юлия Левченко выиграла, это меня мотивировало. Захотелось тоже подниматься на пьедестал, чтобы поднимался украинский флаг, и чувствовать, что я могу прославлять Украину.

— Хватает ли времени на отдых и как вы его проводите?

— Да, хватает. Был небольшой перерыв после того, как отменили чемпионат мира в помещении. Я немного отдохнула и теперь с новыми силами буду готовиться к новым соревнованиям и Олимпиаде. Обычно, когда у меня выходной, то я просто лежу, листаю Instagram, читаю книги и стараюсь полностью расслабляться.

View this post on Instagram A post shared by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp) on Nov 25, 2019 at 10:13am PST

— Наверное, много новых поклонников у вам появилось. Отвечаете им на сообщения?

— После чемпионата мира и всех этих рекордов у меня увеличилось количество подписчиков. Многие мне пишут в директ. Я стараюсь отвечать, но очень сложно ответить всем.

Это все вдохновляет работать дальше

Перед церемонией я пришла в салон, где мне делали прическу, и парень мне говорит: Мне ваше лицо очень знакомо. Я говорю: Возможно, где-то видели (улыбается). А потом он спрашивает: А вы вдруг прыжками в высоту не занимаетесь. Я говорю, что да. Тогда парень говорит: Да, я на вас подписан. На самом деле это приятно, когда люди в Украине тебя узнают. Во время отдыха тоже узнавали.

— Родители не боятся отпускать вас на соревнования из-за нынешней ситуации вокруг коронавируса?

— В 2017 году у меня был чемпионат мира в Кении — туда родителям было страшно меня отпускать, ведь это страна, где очень много заболеваний, а прививки нам не делали, поэтому они очень волновались. А вот сейчас они больше волнуются, чтобы Олимпиаду не отменили. Конечно, немного, возможно, страшно, чтобы ничего там не подхватить, но для спортсмена Олимпиада — это Олимпиада, даже без зрителей. Туда очень хочется поехать и показывать результаты.

Мария Степанюк