Запальні танці від Магучіх та МакЛафлін в рамках челенджу у TikTok

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та американська спринтерка Сінді МакЛафлін приєдналися до популярного челенджу у соцмережі TikTok.
Ярослава свій карантин проводить на березі Атлантичного океану у Португалії, куди вирушила всередині березня в рамках тренувального збору.
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Українка приєдналася до популярного челенджу у TikTok під назвою Vibe Challenge. Завдання учасника – енергійно рухати руками та ногами під певну музику, а в кінці завмерти.
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У челенджі також взяла участь американська спринтерка Сінді МакЛафлін. 20-річна американка перебуває вдома в самоізоляції і записала ролик зі своєї кухні.
Як і Магучіх Сідні для участі у челенджі обрала пісню Megan Thee Stallion – Captain Hook.
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Під відео обох спортсменок користувачі залишають захоплені відгуки.
Також Факти ICTV пропонують почитати ексклюзивне інтерв’ю з Ярославою Магучіх.