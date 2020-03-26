Запальні танці від Магучіх та МакЛафлін в рамках челенджу у TikTok

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та американська спринтерка Сінді МакЛафлін приєдналися до популярного челенджу у соцмережі TikTok.

Ярослава свій карантин проводить на березі Атлантичного океану у Португалії, куди вирушила всередині березня в рамках тренувального збору.

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Українка приєдналася до популярного челенджу у TikTok під назвою Vibe Challenge. Завдання учасника – енергійно рухати руками та ногами під певну музику, а в кінці завмерти.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp) 22 Бер 2020 р. о 11:24 PDT

У челенджі також взяла участь американська спринтерка Сінді МакЛафлін. 20-річна американка перебуває вдома в самоізоляції і записала ролик зі своєї кухні.

Як і Магучіх Сідні для участі у челенджі обрала пісню Megan Thee Stallion – Captain Hook.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sydney McLaughlin (@sydneymclaughlin16) 22 Бер 2020 р. о 1:26 PDT

Під відео обох спортсменок користувачі залишають захоплені відгуки.

Також Факти ICTV пропонують почитати ексклюзивне інтерв’ю з Ярославою Магучіх.

Фото: Sydney McLaughlin, Yaroslava Mahuchikh