



Экс-игрока Шахтера Косту могут строго наказать за отдых с моделью / 2 фотографии

Теперь судьбу футболиста лично решит президент Ювентуса Андреа Аньелли.

Возможно, из-за Косты пострадают и другие игроки туринского клуба, которые тоже покинули Италию на время карантина. Например, Криштиану Роналду, который вместе с семьей самоизолировался в Португалии на острове Мадейра.

Также Факты ICTV рассказывали, что модель Кинси Волански полностью обнажилась на Багамах.

Фото: NATHÁLIA FELIX