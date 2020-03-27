PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Экс-игрока Шахтера Косту могут строго наказать за отдых с моделью

Хавбек туринского Ювентуса Дуглас Коста нарушил режим самоизоляции в Бразилии и рискует нарваться на жестокие санкции от руководства клуба.

Бьянконери отпустили Косту 21 марта в Бразилию, чтобы он мог провести карантин на родине.

Читайте: Деле Алли воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев

Футболиста «спалила» его девушка Наталья Феликс, которая не удержалась и выложила в соцсети совместные снимки с отдыха.

  • Дуглас Коста с девушкой
  • Дуглас Коста с девушкой
  • Дуглас Коста с девушкой
  • Дуглас Коста с девушкой
Экс-игрока Шахтера Косту могут строго наказать за отдых с моделью / 2 фотографии

Теперь судьбу футболиста лично решит президент Ювентуса Андреа Аньелли.

Возможно, из-за Косты пострадают и другие игроки туринского клуба, которые тоже покинули Италию на время карантина. Например, Криштиану Роналду, который вместе с семьей самоизолировался в Португалии на острове Мадейра.

Также Факты ICTV рассказывали, что модель Кинси Волански полностью обнажилась на Багамах.

Фото: NATHÁLIA FELIX

Источник: Daily Mail

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка