Хавбек туринского Ювентуса Дуглас Коста нарушил режим самоизоляции в Бразилии и рискует нарваться на жестокие санкции от руководства клуба.
Бьянконери отпустили Косту 21 марта в Бразилию, чтобы он мог провести карантин на родине.
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Футболиста «спалила» его девушка Наталья Феликс, которая не удержалась и выложила в соцсети совместные снимки с отдыха.
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Экс-игрока Шахтера Косту могут строго наказать за отдых с моделью / 2 фотографии
Теперь судьбу футболиста лично решит президент Ювентуса Андреа Аньелли.
Возможно, из-за Косты пострадают и другие игроки туринского клуба, которые тоже покинули Италию на время карантина. Например, Криштиану Роналду, который вместе с семьей самоизолировался в Португалии на острове Мадейра.
Также Факты ICTV рассказывали, что модель Кинси Волански полностью обнажилась на Багамах.
Фото: NATHÁLIA FELIX
Источник: Daily Mail