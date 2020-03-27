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Факти / Спорт

Екс-гравця Шахтаря Косту можуть суворо покарати за відпочинок з моделлю

Хавбек туринського Ювентуса Дуглас Коста порушив режим самоізоляції у Бразилії та ризикує нарватися на жорстокі санкції від керівництва клубу.

Б’янконері відпустили Косту 21 березня у Бразилію, щоб він міг провести карантин на батьківщині.

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Футболіста “спалила” його дівчина Наталія Фелікс, яка не втрималася і виклала у соцмережі спільні знімки з відпочинку.

  • Дуглас Коста с девушкой
  • Дуглас Коста с девушкой
  • Дуглас Коста с девушкой
  • Дуглас Коста с девушкой
Екс-гравця Шахтаря Косту можуть суворо покарати за відпочинок з моделлю / 2 фотографии

Тепер долю футболіста особисто вирішить президент Ювентуса Андреа Аньєллі.

Можливо, через Косту постраждають й інші гравці туринського клубу, які теж покинули Італію на час карантину. Наприклад, Кріштіану Роналду, який разом із сім’єю самоізолювався у Португалії на острові Мадейра.

Також Факти ICTV розповідали, що модель Кінсі Воланскі повністю оголилася на Багамах.

Фото: NATHÁLIA FELIX

Джерело: Daily Mail

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