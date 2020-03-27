Хавбек туринського Ювентуса Дуглас Коста порушив режим самоізоляції у Бразилії та ризикує нарватися на жорстокі санкції від керівництва клубу.
Б’янконері відпустили Косту 21 березня у Бразилію, щоб він міг провести карантин на батьківщині.
Читайте: Деле Аллі відтворив епізод із мультфільму Король лев
Футболіста “спалила” його дівчина Наталія Фелікс, яка не втрималася і виклала у соцмережі спільні знімки з відпочинку.
-
Екс-гравця Шахтаря Косту можуть суворо покарати за відпочинок з моделлю / 2 фотографии
Тепер долю футболіста особисто вирішить президент Ювентуса Андреа Аньєллі.
Можливо, через Косту постраждають й інші гравці туринського клубу, які теж покинули Італію на час карантину. Наприклад, Кріштіану Роналду, який разом із сім’єю самоізолювався у Португалії на острові Мадейра.
Також Факти ICTV розповідали, що модель Кінсі Воланскі повністю оголилася на Багамах.
Фото: NATHÁLIA FELIX
Джерело: Daily Mail