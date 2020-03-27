



Екс-гравця Шахтаря Косту можуть суворо покарати за відпочинок з моделлю / 2 фотографии

Тепер долю футболіста особисто вирішить президент Ювентуса Андреа Аньєллі.

Можливо, через Косту постраждають й інші гравці туринського клубу, які теж покинули Італію на час карантину. Наприклад, Кріштіану Роналду, який разом із сім’єю самоізолювався у Португалії на острові Мадейра.

Також Факти ICTV розповідали, що модель Кінсі Воланскі повністю оголилася на Багамах.

Фото: NATHÁLIA FELIX