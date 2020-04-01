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Факты / Спорт

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

УЕФА и европейские лиги продолжают работать над сценариями завершения внутренних и еврокубковых сезонов-2019/20.

В частности, рассматривается вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков.

1 апреля УЕФА в формате видеоконференции обсудит вопрос контрактов футболистов и сроков трансферных окон.

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Ситуация с календарем остатка сезона также обсуждается. В УЕФА придерживаются той же позиции, что в английской Премьер-лиге — турниры должны доиграть.

Ранее появилась информация, что европейские чемпионаты могут завершыть в августе.

Сейчас все профессиональные турниры в Европе, кроме чемпионата Беларуси, прерванные из-за пандемии коронавируса.

Источник: Independent

Фото: Dreamstime

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