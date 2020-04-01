Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

УЕФА и европейские лиги продолжают работать над сценариями завершения внутренних и еврокубковых сезонов-2019/20.
В частности, рассматривается вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков.
1 апреля УЕФА в формате видеоконференции обсудит вопрос контрактов футболистов и сроков трансферных окон.
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Ситуация с календарем остатка сезона также обсуждается. В УЕФА придерживаются той же позиции, что в английской Премьер-лиге — турниры должны доиграть.
Ранее появилась информация, что европейские чемпионаты могут завершыть в августе.
Сейчас все профессиональные турниры в Европе, кроме чемпионата Беларуси, прерванные из-за пандемии коронавируса.