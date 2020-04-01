Фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи можуть пройти без глядачів

УЄФА та європейські ліги продовжують працювати над сценаріями завершення внутрішніх та єврокубкових сезонів-2019/20.

Зокрема, розглядається варіант проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи без вболівальників.

1 квітня УЄФА у форматі відеоконференції обговорить питання контрактів футболістів та термінів трансферних вікон.

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Ситуація з календарем залишку сезону також обговорюється. В УЄФА дотримуються тієї ж позиції, що й в англійській Прем’єр-лізі – турніри мають дограти.

Раніше з’явилася інформація, що європейські чемпіонати можуть завершити у серпні.

Нині всі професійні турніри в Європі, окрім чемпіонату Білорусі, перервані через пандемію коронавірусу.