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Факты / Спорт

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун станет отцом в 89 лет

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун в четвертый раз станет отцом в возрасте 89 лет. Он вместе с женой Фибианой Флоси ждут пополнения в июле 2020 года.

Счастливую весть сообщил сам Экклстоун, которому в октябре 2020 исполнится 90 лет. А позже подтвердила и его жена.

— У нас, как и у всех родителей, только одно желание — чтобы ребенок родился здоровым. И я надеюсь, что он никогда не захочет связывать свою судьбу с Формулой-1, — рассказала Фабиана.

 

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Допис, поширений Fabiana Ecclestone (@fabianaecclestone)

От первых двух браков у Экклстоуна уже есть три дочери. Интересно, что его старшей дочери Деборе 65 лет. Также Берни имеет пять внуков.

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Период пандемии коронавируса Берни и его жена проводят в Бразилии, где у них собственная кофейная плантация. Они останутся на родине Фабианы до рождения ребенка.

Напомним, этап чемпионата мира по Формуле-1 в Монако не состоится в 2020 году.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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