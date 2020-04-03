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Колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун стане батьком у 89 років

Колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун вчетверте стане батьком у віці 89 років. Він разом із дружиною Фібіаною Флосі чекають на поповнення у липні 2020 року.

Щасливу звістку повідомив сам Екклстоун, якому у жовтні 2020 року виповниться 90 років. А пізніше підтвердила і його дружина.

— У нас, як у всіх батьків, лише одне бажання – щоб дитина народилася здоровою. І я сподіваюся, що він ніколи не захоче пов’язувати свою долю з Формулою-1, – розповіла Фабіана.

 

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Допис, поширений Fabiana Ecclestone (@fabianaecclestone)

Від перших двох шлюбів в Екклстоуна вже є три дочки. Цікаво, що його старшій доньці Деборі 65 років. Також Берні має п’ять внуків.

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Період пандемії коронавірусу Берні та його дружина проводять у Бразилії, де у них власна кавова плантація. Вони залишаться на батьківщині Фабіани до народження дитини.

Нагадаємо, етап чемпіонату світу з Формули-1 у Монако не відбудеться у 2020 році.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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