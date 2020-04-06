Испанский фрирайдер “покорил” горы, не выходя из дома

Испанский фрирайдер Филипп Клейн Герреро поднялся на гору и спустился с нее, не выходя из дома и не нарушая правил самоизоляции в период пандемии Covid-19.

Герреро еще до пандемии коронавируса планировал вместе с семьей отправиться в горы и покататься на лыжах. Но вспышка заболевания заставила его и миллионы людей во всем мире остаться дома.

— Карантин заставил меня остаться дома, и я придумал способ кататься на лыжах, не выходя из гостиной, — подписал спортсмен ролик в YouTube.

В своей гостиной Филипп создал гору, которую покорил, а затем спустился с нее вниз на лыжах.

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Пользователи оценили креативность фрирайдера. Сейчас его ролик в соцсети YouTube имеет уже почти полмиллиона просмотров.

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