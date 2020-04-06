PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Испанский фрирайдер “покорил” горы, не выходя из дома

Испанский фрирайдер Филипп Клейн Герреро поднялся на гору и спустился с нее, не выходя из дома и не нарушая правил самоизоляции в период пандемии Covid-19.

Герреро еще до пандемии коронавируса планировал вместе с семьей отправиться в горы и покататься на лыжах. Но вспышка заболевания заставила его и миллионы людей во всем мире остаться дома.

— Карантин заставил меня остаться дома, и я придумал способ кататься на лыжах, не выходя из гостиной, — подписал спортсмен ролик в YouTube.

В своей гостиной Филипп создал гору, которую покорил, а затем спустился с нее вниз на лыжах.

Читайте: Как оставаться в форме во время карантина — ВОЗ назвала 5 активностей

Пользователи оценили креативность фрирайдера. Сейчас его ролик в соцсети YouTube имеет уже почти полмиллиона просмотров.

Также Факты ICTV рассказывали о 10 лучших фильмах о спорте, которые стоит посмотреть во время карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка