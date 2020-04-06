Іспанський фрірайдер “підкорив” гори, не виходячи з дому

Іспанський фрірайдер Філіп Клейн Герреро піднявся на гору та спустився з неї, не виходячи з дому та не порушуючи правил самоізоляції в період пандемії Covid-19.

Герреро ще до пандемії коронавірусу планував разом із сім’ю вирушити в гори та покататися на лижах. Але спалах захворювання змусив його та мільйони людей у всьому світі залишитися вдома.

— Карантин змусив мене залишитися вдома, і я придумав спосіб кататися на лижах, не виходячи з вітальні, – підписав спортсмен ролик у YouTube.

У власній вітальні Філіп створив гору, яку підкорив, а потім спустився з неї вниз на лижах.

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Користувачі оцінили креативність фрірайдера. Нині його ролик у соцмережі YouTube має вже майже півмільйона переглядів.

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