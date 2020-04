Как оставаться в форме во время карантина — ВОЗ назвала 5 активностей

ФИФА вместе с ООН и ВОЗ поддержала кампанию #BeActive, которая стартовала в Международный день спорта для развития и мира, чтобы поощрить людей оставаться здоровыми дома #HealthyAtHome во время борьбы с пандемией Covid-19.

ВОЗ рекомендует всем взрослым выделять не менее 30 минут в день для физических упражнений, а детям — не менее 60 минут в день.

В рамках программы ВОЗ предлагает следующие формы активности в домашних условиях:

Реал Мадрид, Барселона, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, которые ранее присоединились к инициативе, попросили футбольных болельщиков отказаться от соперничества и собраться вместе на #BeActive, чтобы победить коронавирус.

