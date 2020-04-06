Как оставаться в форме во время карантина — ВОЗ назвала 5 активностей

ФИФА вместе с ООН и ВОЗ поддержала кампанию #BeActive, которая стартовала в Международный день спорта для развития и мира, чтобы поощрить людей оставаться здоровыми дома #HealthyAtHome во время борьбы с пандемией Covid-19.

ВОЗ рекомендует всем взрослым выделять не менее 30 минут в день для физических упражнений, а детям — не менее 60 минут в день.

В рамках программы ВОЗ предлагает следующие формы активности в домашних условиях:

онлайн-занятия с физическими упражнениями;

танцы;

активные видеоигры;

прыжки на скакалке;

тренировка мышц и баланса.

— ФИФА попросила футбольное сообщество, от ассоциаций и клубов, до игроков и болельщиков, показать свою поддержку, отложить соперничество и проявить новую солидарность, чтобы мы могли преодолеть коронавирус, — сказал генеральный секретарь ФИФА Антонио Гутьеррес.

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Реал Мадрид, Барселона, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, которые ранее присоединились к инициативе, попросили футбольных болельщиков отказаться от соперничества и собраться вместе на #BeActive, чтобы победить коронавирус.

— В это время даже соперникам нужно держаться вместе. Мы должны держать расстояние, но не терять бдительности. Мы можем проявлять солидарность, оставаясь активными и следуя указаниям ВОЗ, — говорят в видеоролике футболист Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и игрок МЮ Маркус Рашфорд.

.@FIFAcom, @UN & WHO join forces to fight #COVID19 and support the #BeActive campaign launched on the International Day of Sport for Development and Peace to encourage people to be #HealthyAtHome https://t.co/iibpkdn3CH pic.twitter.com/2AYSKgGYGA — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 6, 2020

Международный день спорта для развития и мира создан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 23 августа 2013 года, а с 6 апреля 2014 года поддерживается Международным олимпийским комитетом (МОК).

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Источник: WHO