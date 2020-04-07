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Факты / Спорт

Дейна Уайт арендует остров, чтобы провести турнир UFC 249 во время пандемии

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт хочет арендовать частный остров для проведения боев во время пандемии коронавируса.

— Через один-два дня я зарезервирую частный остров. Сейчас там строится необходимая инфраструктура. Там будут проводиться международные поединки, поскольку я не могу пригласить бойцов из других стран в США.

Турниры пройдут без зрителей, мы будем тестировать бойцов на Covid-19, чтобы быть на 100% уверенными, что они здоровы, — заявил Уайт.

Также Уайт добавил, что на коронавирус будут тестировать не только бойцов, но и весь персонал, который будет участвовать в организации турнира.

18 апреля состоится турнир UFC 249, в рамках которого между собой встретятся американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэджи. Они сразятся за временный титул чемпиона в легком весе.

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Сначала Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от поединка из-за пандемии.

Источник: TMZ

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