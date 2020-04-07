Дейна Уайт арендует остров, чтобы провести турнир UFC 249 во время пандемии

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт хочет арендовать частный остров для проведения боев во время пандемии коронавируса.

— Через один-два дня я зарезервирую частный остров. Сейчас там строится необходимая инфраструктура. Там будут проводиться международные поединки, поскольку я не могу пригласить бойцов из других стран в США. Турниры пройдут без зрителей, мы будем тестировать бойцов на Covid-19, чтобы быть на 100% уверенными, что они здоровы, — заявил Уайт.

Также Уайт добавил, что на коронавирус будут тестировать не только бойцов, но и весь персонал, который будет участвовать в организации турнира.

18 апреля состоится турнир UFC 249, в рамках которого между собой встретятся американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэджи. Они сразятся за временный титул чемпиона в легком весе.

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Сначала Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от поединка из-за пандемии.