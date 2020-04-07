Дейна Вайт орендує острів, щоб провести турнір UFC 249 під час пандемії

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт хоче орендувати приватний острів для проведення боїв під час пандемії коронавірусу.

— Через один-два дня я зарезервую приватний острів. Зараз там будується необхідна інфраструктура. Там будуть проводитися міжнародні поєдинки, оскільки я не можу запросити бійців з інших країн у США. Турніри відбудуться без глядачів, ми тестуватимемо бійців на Covid-19, щоб бути на 100% впевненими, що вони здорові, – заявив Вайт.

Також Вайт додав, що на коронавірус тестуватимуть не лише бійців, але й увесь персонал, який братиме участь в організації турніру.

18 квітня відбудеться турнір UFC 249, в рамках якого між собою зустрінуться американські бійці Тоні Фергюсон та Джастін Геджі. Вони битимуться за тимчасовий титул чемпіона у легкій вазі.

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Спершу Фергюсон мав провести титульний бій з чинним чемпіоном організації Хабібом Нурмагомедовим, але росіянин відмовився від поєдинку через пандемію.