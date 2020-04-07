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Факти / Спорт

Дейна Вайт орендує острів, щоб провести турнір UFC 249 під час пандемії

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт хоче орендувати приватний острів для проведення боїв під час пандемії коронавірусу.

— Через один-два дня я зарезервую приватний острів. Зараз там будується необхідна інфраструктура. Там будуть проводитися міжнародні поєдинки, оскільки я не можу запросити бійців з інших країн у США.

Турніри відбудуться без глядачів, ми тестуватимемо бійців на Covid-19, щоб бути на 100% впевненими, що вони здорові, – заявив Вайт.

Також Вайт додав, що на коронавірус тестуватимуть не лише бійців, але й увесь персонал, який братиме участь в організації турніру.

18 квітня відбудеться турнір UFC 249, в рамках якого між собою зустрінуться американські бійці Тоні Фергюсон та Джастін Геджі. Вони битимуться за тимчасовий титул чемпіона у легкій вазі.

Читайте: Хабіб заявив, що бій з Фергюсоном не відбудеться

Спершу Фергюсон мав провести титульний бій з чинним чемпіоном організації Хабібом Нурмагомедовим, але росіянин відмовився від поєдинку через пандемію.

Джерело: TMZ

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