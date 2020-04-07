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Факты / Спорт

Стало известно, кто заменит Хабиба на турнире UFC 249

UFC анонсировал бой между американцами Джастином Гетжи и Тони Фергюсоном.

Таким образом, Гетжи заменит на турнире UFC 249 российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Бойцы будут сражаться за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пока неизвестно, где именно состоится турнир.

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Босс UFC Дэйна Уайт отметил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов позже встретится с победителем боя Фергюсон — Гетжи.

 

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Допис, поширений ufc (@ufc)

Напомним, главным поединком турнира UFC 249 должна была быть встреча Тони Фергюсона с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Но россиянин объявил о невозможности приезда в США. Таким образом, встреча Хабиба с Фергюсоном сорвалась уже в пятый раз в истории.

Источник: UFC

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