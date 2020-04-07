UFC анонсировал бой между американцами Джастином Гетжи и Тони Фергюсоном.

Таким образом, Гетжи заменит на турнире UFC 249 российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Бойцы будут сражаться за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пока неизвестно, где именно состоится турнир.

Читайте: Звезда UFC Пейдж ВанЗант показала, как голышом тренируется с парнем

Босс UFC Дэйна Уайт отметил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов позже встретится с победителем боя Фергюсон — Гетжи.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ufc (@ufc) 6 Кві 2020 р. о 12:37 PDT

Напомним, главным поединком турнира UFC 249 должна была быть встреча Тони Фергюсона с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Но россиянин объявил о невозможности приезда в США. Таким образом, встреча Хабиба с Фергюсоном сорвалась уже в пятый раз в истории.

Источник: UFC