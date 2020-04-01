Звезда UFC Пейдж ВанЗант показала, как голышом тренируется с парнем

Звезда UFC в легчайшем весе Пейдж ВанЗант показала, как поддерживает свою форму в условиях самоизоляции.
26-летняя американка вместе со своим парнем Остином Вандерфордом, который также является бойцом MMA, опубликовала снимок в соцсети Instagram, на котором они абсолютно голые.
— Тренировка прошлой ночью, — подписала снимок спортсменка.
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ВанЗант выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Из-за травм девушка вынуждена была пропустить целый год.
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По контракту с UFC у ВанЗант остался еще один бой. Ее соперницей станет боец из Бразилии Аманда Рибас.
К слову, футболисты Ливерпуля проводят совместные тренировки по видеосвязи под наблюдением Юргена Клоппа.
Фото: Paige VanZant