UFC анонсував бій між американцями Джастіном Гетжі та Тоні Фергюсоном.

Таким чином, Гетжі замінить на турнірі UFC 249 російського бійця Хабіба Нурмагомедова.

Бійці битимуться за титул тимчасового чемпіона організації у легкій вазі. Поки не відомо, де саме відбудеться турнір.

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Бос UFC Дейна Вайт зазначив, що росіянин Хабіб Нурмагомедов пізніше зустрінеться з переможцем бою Фергюсон – Гетжі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ufc (@ufc) 6 Кві 2020 р. о 12:37 PDT

Нагадаємо, головним поєдинком турніру UFC 249 мала бути зустріч Тоні Фергюсона з чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Але росіянин оголосив про неможливість приїзду в США. Таким чином, зустріч Хабіба з Фергюсоном зірвалася уже вп’яте в історії.

Джерело: UFC