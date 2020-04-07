UFC анонсував бій між американцями Джастіном Гетжі та Тоні Фергюсоном.
Таким чином, Гетжі замінить на турнірі UFC 249 російського бійця Хабіба Нурмагомедова.
Бійці битимуться за титул тимчасового чемпіона організації у легкій вазі. Поки не відомо, де саме відбудеться турнір.
Читайте: Зірка UFC Пейдж ВанЗант показала, як голяка тренується з хлопцем
Бос UFC Дейна Вайт зазначив, що росіянин Хабіб Нурмагомедов пізніше зустрінеться з переможцем бою Фергюсон – Гетжі.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, головним поєдинком турніру UFC 249 мала бути зустріч Тоні Фергюсона з чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Але росіянин оголосив про неможливість приїзду в США. Таким чином, зустріч Хабіба з Фергюсоном зірвалася уже вп’яте в історії.
Джерело: UFC