PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Стало відомо, хто замінить Хабіба на турнірі UFC 249

UFC анонсував бій між американцями Джастіном Гетжі та Тоні Фергюсоном.

Таким чином, Гетжі замінить на турнірі UFC 249 російського бійця Хабіба Нурмагомедова.

Бійці битимуться за титул тимчасового чемпіона організації у легкій вазі. Поки не відомо, де саме відбудеться турнір.

Читайте: Зірка UFC Пейдж ВанЗант показала, як голяка тренується з хлопцем

Бос UFC Дейна Вайт зазначив, що росіянин Хабіб Нурмагомедов пізніше зустрінеться з переможцем бою Фергюсон – Гетжі.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений ufc (@ufc)

Нагадаємо, головним поєдинком турніру UFC 249 мала бути зустріч Тоні Фергюсона з чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Але росіянин оголосив про неможливість приїзду в США. Таким чином, зустріч Хабіба з Фергюсоном зірвалася уже вп’яте в історії.

Джерело: UFC

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка