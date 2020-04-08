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Факты / Спорт

Гран-при Канады в Формуле-1 перенесли из-за коронавируса

Организаторы девятого этапа Формулы-1 Гран-при Канады объявили о том, что вынуждены перенести гонку из-за пандемии коронавируса.

После череды отмененных гонок этап в Монреале должен был стать первым Гран-при сезона. Он должен был стартовать 14 июня 2020 года.

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Новая дата Гран-при Канады пока неизвестна.

Ранее Формула-1 отменила или перенесла первые восемь гонок сезона-2020.

Таким образом, первым этапом сезона-2020 значится Гран-при Франции, который состоится 28 июня.

Напомним, этап чемпионата мира по Формуле-1 в Монако не состоится впервые с 1954 года.

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

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