Гран-прі Канади у Формулі-1 перенесли через коронавірус

Організатори дев’ятого етапу Формули-1 Гран-прі Канади оголосили про те, що змушені перенести гонку через пандемію коронавірусу.

Після низки скасованих гонок, етап у Монреалі мав стати першим Гран-прі сезону. Він мав стартувати 14 червня 2020 року.

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Нова дата Гран-прі Канади поки невідома.

Раніше Формула-1 скасувала або перенесла перші вісім гонок сезону-2020.

Таким чином, першим етапом сезону-2020 значиться Гран-прі Франції, який має відбутися 28 червня.

Нагадаємо, етап чемпіонату світу з Формули-1 у Монако не відбудеться вперше з 1954 року.