Турнир UFC 249 отменили из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 отменили. Шоу должно было состояться 18 апреля, однако его место проведения оставалось неизвестным.

Об отмене турнира сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

— Мы были готовы продвигать этот турнир, но получили звонок от самого высокого уровня. Нам сказали остановиться, — сказал Уайт.

Кроме UFC 249, на котором должны были драться Тони Фергюсон и Джастин Гетжи, отменены и следующие запланированные турниры организации.

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Сначала в главном поединке должны были встретиться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, но из-за пандемии Covid-19 россиянин не смог отправиться в США. Заменить его должен был Джастин Гетжи.

Источник: Brett Okamoto