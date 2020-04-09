Босс UFC Дэйна Уайт опубликовал в Twitter промо турнира UFC 249.

Главным поединком станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе.

— Это будет весело. Чуть больше недели — и мы снова будем смотреть бои в прямом эфире, — написал Уайт.

this is gonna be a FUN fight. Just a little over a week and we will be watchin a LIVE fight again!!! pic.twitter.com/DGJPbbod5F — danawhite (@danawhite) April 9, 2020

Бой должен состояться 18 апреля. Точное место, где состоится турнир UFC 249, пока не известно.

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Напомним, Гэтжи заменил на турнире российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который не смог вылететь из России в США из-за пандемии коронавируса.