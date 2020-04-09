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Факты / Спорт

Яркое промо боя UFC Фергюсон — Гэтжи

Босс UFC Дэйна Уайт опубликовал в Twitter промо турнира UFC 249.

Главным поединком станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе.

— Это будет весело. Чуть больше недели — и мы снова будем смотреть бои в прямом эфире, — написал Уайт.

Бой должен состояться 18 апреля. Точное место, где состоится турнир UFC 249, пока не известно.

Читайте: Дейна Уайт арендует остров, чтобы провести турнир UFC 249 во время пандемии

Напомним, Гэтжи заменил на турнире российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который не смог вылететь из России в США из-за пандемии коронавируса.

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