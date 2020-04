Босс UFC Дэйна Уайт опубликовал в Twitter промо турнира UFC 249.

Главным поединком станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе.

this is gonna be a FUN fight. Just a little over a week and we will be watchin a LIVE fight again!!! pic.twitter.com/DGJPbbod5F

— danawhite (@danawhite) April 9, 2020